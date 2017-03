Foragido da justiça é preso no Monte das Oliveiras

O foragido da justiça Bruno Célio Pinheiro Macedo, 35, foi preso, na manhã desta quinta-feira (30), em sua residência, na avenida Preciosa, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Durante a prisão, o suspeito se identificou com o nome do irmão já falecido para despistar os policiais.

Os policiais chegaram até o fugitivo após ligações anônimas feitas ao Disque-Denúncia (181), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Por volta de 9h30, os policiais fizeram o cerco na casa do suspeito. Segundo a equipe, ele não ofereceu resistência à prisão. Durante revista no imóvel, nada foi encontrado.

O secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, contou que, no momento da prisão, o suspeito ainda tentou enganar os policiais informando o nome do irmão, que já morreu. “Consultamos o sistema e confirmamos que se tratava de Bruno Célio e que ele usava o nome do irmão para se livrar dos crimes”, disse.

Bruno estava foragido desde janeiro de 2016 do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde respondia pelos crimes de receptação e roubo de carro e motocicleta, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele retornará ao presídio.

Com informações da assessoria