Foragido da Justiça é preso com arma, drogas e dinheiro na Zona Centro-Sul

Moises Correa Brandão, conhecido como “Jaco”, foragido do sistema prisional do Amazonas, foi preso, nesta sexta-feira (19), na rua do Igarapé – Vila Amazonas, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Com ele a polícia apreendeu uma arma, drogas e dinheiro.

De acordo com a equipe policial da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os PMs foram acionados, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), para atender uma ocorrência de agressão física. No entanto, ao chegar no local, foram informados que um foragido da Justiça comercializava entorpecentes na região.

“Esse infrator é foragido do regime fechado e, supostamente, está envolvido em roubo a dois estabelecimentos comerciais na Zona Sul. O mais recentes aconteceu na noite do último sábado (13). Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil e ele também passará a ser investigado pela possível participação”, informou o PM Saimon Jezini.

Com o suspeito foram apreendidos uma arma de fogo, duas porções de drogas, supostamente maconha e cocaína, dois aparelhos celulares e cerca de R$ 450.

Moises foi apresentado na sede do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, após os procedimentos cabíveis, será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

Isac Sharlon

EM TEMPO