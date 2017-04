Foragida de Roraima é presa na Zona Leste de Manaus

Iolane Monteiro da Rocha, 53, foragida da Justiça de Roraima por envolvimento em crimes de estelionato, foi presa, nesta segunda-feira (3), em cumprimento a mandado de prisão. O fato ocorreu na rua São Sebastião, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste da capital.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a equipe de investigação chegou até a infratora após ser informada, por meio do disque-denúncia da unidade policial, que uma foragida da Justiça do estado de Roraima, onde havia sido condenada por estelionato, estaria se escondendo na Comunidade Grande Vitória.

“Após as delações constatamos a existência de mandado de prisão em nome da infratora, expedido em 2009, pelo juiz Ronnie Frank Torres Stone, da Vara de Registros Públicos e Precatórias. Nos deslocamos até o endereço indicado, onde montamos campana. Ao identificarmos Iolane, na tarde de hoje, realizamos a abordagem no momento em que ela chegava à residência, onde estava morando”, explicou a autoridade policial.

Iolane foi conduzida ao prédio do 4º DIP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Ao término dos trâmites legais a mulher será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), em Manaus, onde irá permanecer presa à disposição da Justiça de Roraima.

