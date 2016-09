Foragida da Justiça é presa por tráfico de drogas, na Zona Norte

Foragida da Justiça há dois anos, Nilza Cezarino Conceição, 25, foi presa nesta segunda-feira (12), na rua 205, quadra 400, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, por tráfico de drogas.

A mulher estava foragida desde o ano de 2014 por ter sido sentenciada há 11 anos de prisão, em duas condenações, pelo crime.

De acordo com o delegado Leonardo Valença, titular do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), uma denúncia anônima informou o endereço da infratora.

“Por não estar cumprindo as duas condenações por tráfico de drogas e, ainda, estar foragida desde 2014, o juiz juntou as duas condenações e sentenciou Nilza a cumprir 11 anos de prisão em regime fechado conforme consta no mandado”, explicou Leonardo Valença.

Ao término dos procedimentos cabíveis no 15º DIP, Nilza será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde ficará à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria