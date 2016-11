Fora de casa, Vasco vence Bragantino e ameniza crise

Em momento delicado na temporada, o Vasco fez o seu papel e venceu o Bragantino por 2 a 1 neste sábado (12), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Thalles abriu o placar para os cariocas, e Rafael Grampola empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, em cobrança de pênalti, Nenê deu a vitória aos cruzmaltinos.

Avitória é simbólica pois, além de fundamental na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, significou o fim do jejum do meia Nenê, que estava há onze jogos sem marcar na segunda divisão.

O resultado também atenua a tensão com torcedores, que chegaram a invadir um treinamento do Vasco durante a semana para cobrar jogadores e comissão técnica pelos maus resultados e o risco de permanência na Série B.

Agora, o Vasco chega aos 62 pontos e reassume a vice-liderança da segunda divisão. O time cruzmaltino volta a campo no próximo sábado (19), quando visitará o Criciúma, em Santa Catarina.

Além de Martín Silva, com a seleção uruguaia, o técnico Jorginho teve um problema de última hora. Andrezinho sentiu dores no joelho direito e sequer viajou para Bragança. Diguinho assumiu a vaga ao lado de Douglas e Bruno Gallo. O goleiro estará à disposição no próximo jogo. Já o apoiador ainda será reavaliado.

O Vasco reclamou bastante da anulação de um gol marcado por Thalles. A arbitragem viu impedimento de Madson no lance. O problema é que as imagens da televisão mostraram o contrário. Ao fim do primeiro tempo, os jogadores cercaram o trio. Leandrão se exaltou e quase foi expulso após um bate-boca com o árbitro Emerson de Almeida Ferreira.

Titular do Vasco, Thalles vive grande momento individual. Ele marcou dois gols nos últimos dois jogos. Contra o Bragantino, foi decisivo. Estufou as redes, sofreu um pênalti e ainda teve gol mal anulado pela arbitragem no primeiro tempo.

FolhaPress