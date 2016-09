Fora de casa, Botafogo vence Cruzeiro e pressiona time de Minas

Faltam 14 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo está cada vez mais longe do risco de rebaixamento. Com o triunfo sobre o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão, o time carioca chegou aos 35 pontos e ocupa a oitava colocação.

São cinco triunfos alvinegros nas últimas seis rodadas. Situação bem diferente do Cruzeiro, que vinha de boa série invicta e, com a derrota em casa, volta a ser de risco.

A distância do Cruzeiro para a zona de rebaixamento continua de apenas dois pontos. A rodada só não foi pior graças aos tropeços de Coritiba, Internacional, Figueirense e Vitória.

Entre 2008 e 2009 o meia Camilo teve uma passagem apagada pelo Cruzeiro, sem deixar nenhuma saudade. E nos dois últimos anos o jogador vem sendo carrasco celeste no Mineirão. Em 2015, pela Chapecoense, Camilo fez o único gol o jogo.

Agora, foi a vez de Camilo brilhar com o Botafogo. O meia comandou as principais jogadas da equipe carioca e completou a grande atuação com um golaço. Antes, o chileno Canales abriu o placar para os cariocas.

Homenagem

Antes de a bola rolar, o Cruzeiro aproveitou para homenagear dois campeões olímpicos. Willian e Ewandro jogam no time de vôlei do Cruzeiro e fizeram parte da seleção brasileira masculina que conquistou a medalha de ouro na Rio-2016. O presidente Gilvan de Pinho entregou uma placa a cada um. Na sequência, os campeões deram uma volta olímpica no gramado do Mineirão.

