Fora da Globo: Evaristo Costa não vai renovar com a emissora, diz colunista

Com 8 milhões de seguidores nas redes sociais, o apresentador do Jornal Hoje, Evaristo Costa, não vai renovar contrato com a Rede Globo. Quem afirma isso é o colunista do site Uol Flávio Ricco, na noite nesta quarta-feira (19).

Segundo Flávio, Evaristo alegou motivos pessoais ao comunicar à direção da emissora. O colunista ainda informou que o contrato com o jornalista vencerá daqui a dois meses.

Querido nas redes sociais, desde 2004 na bancada fixa do Jornal Hoje, dividindo a apresentação com Sandra Annenberg, ele sempre esteve nos planos para ocupar outros postos.

Amigos de Evaristo ouvidos pelo colunista afirmam que o apresentador quer tirar um “ano sabático” e pretende morar fora do Brasil com a mulher e suas duas filhas.

Ainda de acordo com o colunista, Evaristo deve se reunir com a direção da Globo na próxima semana quando a emissora deve fazer uma contraproposta para manter o jornalista na casa.

A Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Bruna Chagas

EM TEMPO

