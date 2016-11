Fora da cadeia há 3 meses, jovem suspeito de matar PM na Zona Leste confessa crime

O delegado Pablo Geovanni, titular da 3ª Seccional Leste, apresentou, na tarde desta quinta-feira (24), durante coletiva de imprensa, Raidenilson dos Santos Mendes, 23, envolvido no latrocínio que vitimou o soldado da Polícia Militar, Lyvanklin Fortuna Pacheco, 33. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (23). Suspeito já havia sido preso e estava em liberdade desde o mês de agosto.

A prisão do infrator foi efetuada por policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) ainda na noite do crime, por volta das 19h, após populares interceptarem o rapaz no local onde ocorreu o fato, situado na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, conhecida como ‘Rua do Fuxico’, primeira etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade.

“Raidenilson e um amigo dele, identificado como Frank de Oliveira Cajueiro, foram até um estabelecimento comercial para cometerem um roubo. Na ocasião, a dupla estava em uma motocicleta, modelo Honda Bros, de placa OAN-4548. Raidenilson entrou para observar a existência de seguranças ou câmeras no lugar, enquanto Frank anunciou o delito. No momento da ação criminosa, o soldado Lyvanklin fazia compras e reagiu ao crime”, esclareceu Geovanni.

O policial militar ainda conseguiu alvejar Frank, que tentou fugir na motocicleta, mas veio a óbito em decorrência do ferimento. No momento da troca de tiros, o soldado acabou atingido na cabeça por um disparo efetuado por Frank e morreu no local. Raidenilson foi imobilizado por populares, que acionaram os policiais militares da 14ª Cicom.

“Em depoimento, Raidenilson negou qualquer tipo de envolvimento no delito. Ele argumentou que estava apenas passando pelo local quando Frank teria esbarrado nele e deixado manchas de sangue na camisa que ele vestia. Na manhã de hoje, ele mudou a versão e confessou que era parceiro de Frank, mas que não tinha envolvimento algum na morte de Lyvanklin”, ressaltou Pablo Geovanni.

Raidenilson tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O jovem estava em liberdade desde o mês de agosto deste ano. Conforme o delegado, Raidenilson e Frank são apontados como autores de outros roubos a estabelecimentos comerciais situados no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste da cidade.

Raidenilson foi autuado em flagrante por latrocínio e ao término dos procedimentos cabíveis no 14º DIP será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

