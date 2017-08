Food Truck traz novo sabor em hambúrguer artesanal

Não perca oportunidade, acesse o Economiza Manaus e garanta o seu combo promocional – Divulgação

Em Manaus, a comida de Food Truck continua entre as principais opções da população local na hora de escolher um local para a alimentação rápida, porém, saborosa. Os “restaurantes sob rodas” ganharam uma nova roupagem e o grande diferencial é mesmo a inovação. O mercado está sempre querendo algo diferente, moderno e de qualidade. A capital amazonense tem tido casa vez mais empreendedores nessa linha de mercado, que é uma forma mais barata de abrir um negócio.

Quem está com fome e procura um lanche com sabor e qualidade não pode deixar de ir ao Food Truck Vai Garotão 2, localizado na Rua Jorge Baird, s/nº, Vieiralves, próximo ao Parque do Idoso, zona Centro-Sul.

Promoção

Com nove anos de experiência no mercado, o Food Truck Vai Garotão 2 oferece um combo de sanduíche de carne (fraldinha) artesanal, de 120g, com batata frita e 1 refrigerante em lata.

“Tocávamos na banda Vai Garotão e depois do show sempre íamos comer sanduíche, mas achávamos que não tinham qualidade. Então resolvemos montar nosso próprio negócio depois que saímos da banda. A diferença é que a nossa carne é artesanal, não contem conservantes e tem um segredo especial no preparo”, explicou Luciano Souza, um dos proprietários.

Além da nova forma de negócio, o lanche está com 21% de desconto. Gostou? Aproveite a promoção, CLIQUE AQUI, e garanta o seu combo.

