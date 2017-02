Fontes exime SSP de responsabilidade sobre ‘toque de recolher’ dos ônibus em Manaus

Dezessete horas depois das retiradas de ônibus e dos protestos realizados pelos usuários do transporte coletivo, o Secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP AM), Sérgio Fontes, afirmou que é irresponsável e mentirosa a justificativa dada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) que, para recolher os ônibus de circulação na noite de ontem (23), responsabilizou o caos na segurança pública. A afirmativa do secretário foi dada durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta (24).

“Quem disse que os ônibus foram retirados de circulação por conta do caos na segurança, está mentindo. Em nenhum momento fomos avisados ou acionados pelos órgãos antes de decidirem tirar os ônibus. Muitos boatos que Manaus está sem controle, isso também não é verdade. Retirar ônibus das ruas é mais perigoso que manter porque isso revolta a população”, ressaltou Fontes.

O secretário disse ainda que os atos de incêndios em ônibus foram atitudes orquestradas de cidadãos que não possuem nenhuma relação com facções criminosas ou ordens de dentro de presídios.

Ana Sena

EM TEMPO