Fontes descarta que corpo encontrado em rio seja de delegado desaparecido

O titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Sérgio Fontes, descartou a possibilidade de que o corpo encontrado, na manhã desta sexta-feira (9), nas proximidades do Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), seja do delegado Thiago Garcez, 30. O policial está desaparecido desde a última segunda-feira (5), após trocar tiros com traficantes em Coari (distante 366 quilômetros da capital).

“Não é ele. Pela roupa do cadáver, que estava com bermuda vermelha e blusa social, não tem como ser o delegado. A outra possibilidade de quem pode ser o corpo encontrado é um caso recente de assalto envolvendo embarcações. Infelizmente, ainda não é o delegado Thiago Garcez. Então continuaremos com as investigações e buscas”, informou o secretário.

Amigos do delegado confirmaram à equipe de reportagem que o corpo encontrado não é de Garcez. A irmã da vítima, que não teve o nome revelado, esteve no Instituto Médico Legal (IML) e observou diferenças na arcada dentária do corpo. Segundo ela, o delegado não utilizava aparelho ortodôntico. Já o corpo encontrado estava com aparelho com ligas amarelas

De acordo com informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), o corpo, resgatado pelo Corpo de Bombeiros, está irreconhecível.

Policiais que estavam com Garcez, no momento da ação, o delegado usava uma camisa preta de mangas com a inscrição ‘Polícia Civil’ nas costas, no momento em que caiu no rio e desapareceu.

O delegado Thiago Garcez fazia parte de uma equipe policial, que fez a abordagem de uma lancha com mais de 700 quilos de drogas. Os traficantes tentaram impedir a ação e atiraram contra os policiais.

Após a situação, os traficantes se esconderam na mata. Thiago e outro policial, identificado como capitão Rarisson, foram surpreendidos com a ação e caíram no rio. O PM conseguiu voltar para a lancha, mas o delegado não retornou.

Ainda segundo a SSP, na terça-feira (6), as equipes de resgate encontraram a arma na mesma área onde houve a ocorrência. Na mesma busca, eles também localizaram um fuzil – que era usado pelos policiais militares que estavam na operação.

Na quarta-feira (7), Sérgio Fontes anunciou que a SSP está oferecendo uma recompensa em dinheiro por informações que levem ao delegado ou aos traficantes que participaram do confronto. Qualquer dica sobre o delegado, vivo ou morto, ou aos traficantes serão mantidas em sigilo. As denúncias podem ser feitas pelo disque denúncia da SSP 181. O valor da recompensa não foi revelado.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO