Foliões comemoram vitória da Reino Unido no Carnaval 2017

Mais de 10 mil pessoas são aguardadas na quadra da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, localizada no Morro da Liberdade, Zona Sul, pela diretoria. Cerca de 3.500 invadiram o local desde o anúncio o 11º título de campeã do Carnaval de Manaus na tarde desta segunda-feira (27). A comemoração, com o samba enredo deste ano e outros consagrados na agremiação, não tem hora para acabar.

O grêmio recreativo ganhou o Carnaval deste ano com 268.5 pontos, 1,6 a mais que o segundo colocado, Grêmio Recreativo Escola de Samba Vitória Régia, que somou 266.9 pontos. O terceiro lugar foi da Grande Família, que alcançou 266.80 pontos.

A dona de casa Neide da Silva, 40, é Reino Unido ‘doente’ e acompanha a escola junto com a família. Ela, o marido e as duas filhas, de 15 e 17 anos, respectivamente, foram para a quadra comemorar mais um título.

“A Reino era a mais bonita e mereceu o título. Damos o sangue por nossa escola, que mais uma vez surpreendeu e encantou. Estou muito feliz”, relatou.

A escola entrou na avenida do Sambódromo à meia noite, com 28 alas, três carros alegóricos, cinco tripés e 4,3 mil foliões, com o enredo “No Reino das fontes de vida”, que falou sobre sustentabilidade.

