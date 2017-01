Fogo destrói casa e atinge outras duas residências na Zona Leste

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência de madeira e atingiu outras duas casas na manhã desta quarta-feira (25). O sinistro ocorreu por volta das 11h40, no beco Boa Sorte, São José 2, na Zona Leste de Manaus. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da tia do dono de um dos imóveis, o fogo começou após um curto circuito na fiação. As faíscas caíram em cima de um colchão, que pegou fogo. Com isso, as chamas se espalharam imediatamente pela casa. Em menos de cinco minutos, toda a residência já estava consumida pelo fogo.

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que passavam pelo local no momento do fato, ajudaram a população, com baldes de água e mangueiras, a conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Mesmo com as tentativas de conter as chamas, uma casa foi totalmente destruída. Outras duas, pertencentes à mesma família, foram parcialmente atingidas.

Outra ocorrência

Por volta das 11h, o Corpo de Bombeiros registrou outra ocorrência, dessa vez na avenida Leopoldo Peres, bairro Educandos, na Zona Sul da cidade. Segundo a corporação, foi apenas um princípio de incêndio, sem vítimas também.

Mara Magalhães

EM TEMPO