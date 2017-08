Fogo atinge supermercado e causa pânico no Distrito Industrial

A fumaça pode ser vista de outros bairros da cidade – Divulgação

Um incêndio atingiu parte de um supermercado localizado na avenida Manaus 2000, na Zona Sul da cidade, por volta das 11h48 desta segunda-feira (7). As chamas, segundo o Corpo de Bombeiros, começaram na seção onde ficam os pneus.

A fumaça preta, que saia do local, podia ser vista de outros bairros da cidade. De acordo com o cabo Denis Wilson, da assessoria do bombeiros, três viaturas estão no local e 0 fogo já foi controlado.

O fogo começou na seção onde ficam os pneus

Denis revelou também que ninguém ficou ferido, mas algumas pessoas que inalaram fumaça foram atendidas pelo Samu. O sistema de gás e a eletricidade do supermercado foram interrompidos para que não fossem causados maiores danos.

“Situação sob controle. Sem vitimas. Agora vamos trabalhar na prevenção para que esse tipo de situação não volte a acontecer”, informou o cabo, Denis Wilson.

A Policia Militar e agentes do Manaustrans também estão no local.

Mara Magalhães

EM TEMPO