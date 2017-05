FMT esclarece boatos sobre transmissão de tuberculose através do consumo de bananinhas

A Fundação de Medicina Tropical Dr Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), informa que vem circulando nos últimos dias, nas redes sociais, uma nota contendo informações falsas atribuídas à instituição, a respeito da transmissão de tuberculose dado ao consumo de bananinhas vendidas em saquinhos.

A nota, com o título “Alerta do Hospital Tropical”, destaca, erroneamente, para o risco de transmissão de tuberculose, pela ingestão de bananinhas vendidas em saquinhos, produzidas em Manaus. A FMT destaca que a nota contém informações totalmente equivocadas e faz um alerta para que as pessoas não compartilhem o conteúdo.

A Fundação esclarece ainda que a tuberculose não é transmitida através do consumo de qualquer alimento e que é uma doença causada por microbactérias e não por vírus, como diz a nota. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, através de gotículas da tosse, fala ou espirro, eliminadas por indivíduos com tuberculose pulmonar ou da laringe ativa (sem tratamento).

Com informações da assessoria