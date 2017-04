FMT anuncia início de testes de novo tratamento para pacientes com HIV

A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), unidade vinculada à Secretaria Estadual de Saúde (Susam), anunciou, nesta quinta-feira (27), o início, em Manaus, dos testes de um novo tratamento para prevenção de doenças cardíacas (ataque cardíaco e derrame cerebral), em pessoas que vivem com HIV. Nesse grupo, é 40% maior o risco de desenvolvimento de problemas cardiovasculares. A FMT-HVD é uma das oito instituições do Brasil a participar da pesquisa, que é inédita no mundo.

Além do Brasil, estão participando da pesquisa, denominada “Estudo randomizado para prevenir eventos vasculares em HIV (Reprieve)”, países como Estados Unidos, Porto Rico, África do Sul, Botswana e Tailândia. A pesquisa é financiada pelo National Heart Lung e Blood Institute, do National Institutes of Health (NIH). As informações detalhadas sobre o estudo foram apresentadas pelo diretor de Ensino e Pesquisa da FMT, Marcus Lacerda, que coordena o trabalho em Manaus, em coletiva de imprensa da qual também participou a diretora presidente da instituição, Graça Alecrim.

Graça Alecrim destacou a importância do trabalho e o fato de, mais uma vez, a FMT ter sido convidada para participar de um estudo que envolve os maiores institutos de pesquisa do Brasil e do exterior, e com resultados que poderão gerar grande impacto para a saúde pública.

A diretora da FMT explicou que o vírus HIV desencadeia um processo inflamatório nas células do organismo e, por isso, o risco das doenças cardiovasculares é maior nesses pacientes. O novo tratamento consiste no uso, por pessoas com HIV, de uma medicação chamada Pitavastatina, que faz parte de um grupo de remédios que tem na composição a estatina e que é utilizada para o controle do colesterol.

Segundo ela, a vantagem é que, diferente das outras estatinas disponíveis no mercado, a Pitavastatina não reduz a eficácia dos medicamentos usados no tratamento do HIV.

Em todo o mundo, os testes do novo tratamento deverão abranger 6.500 mil voluntários. No Brasil, além de Manaus, participam do estudo centros de pesquisa do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. De acordo com Marcus Lacerda, em Manaus o estudo prevê a inclusão de 120 voluntários, que passarão a ser acompanhados por um período de até 5 anos, para verificar se a medicação de fato previne contra as doenças cardiovasculares, em pessoas com HIV. “Se confirmada a redução do risco, a expectativa é que o Ministério da Saúde indique esse medicamento para pacientes com HIV”, ressaltou.

Para participar, os voluntários devem estar na faixa etária de 40 a 75 anos e fazendo tratamento contra HIV, no mínimo há seis meses. Os interessados em fazer parte do estudo podem obter maiores informações pelos telefones 98181-9272, 99302-9272 ou 2127-3577 ou dirigir-se até o setor de Enfermaria de Pesquisa Clínica da FMT-HVD, localizada na avenida Pedro Teixeira, 25, bairro Dom Pedro.

