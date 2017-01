Flutuante oferece ‘CarnaRock’ neste sábado

Neste sábado (4), Flutuante Sun Paradise abre as portas para o ‘CarnaRock’, a partir das 14h. O show, especial para os fãs de rock, foi idealizado para dar opções durante o período de carnaval.

As bandas Destilados, Critical Age, Berserkers e DJ Marcelo Monteiro da Jovem PAN serão as atrações da festa. A entrada é R$ 20 e informações podem ser obtidas pelo fone 99148-3245. Serão todos os estilos de rock, desde o mais tradicional dos anos 70 a 90, como também os sucessos atuais agradando todos os públicos, de acordo com os organizadores da festa. A festa começa às 14h e segue até a noite.

Além da balada, quem for à festa terá à disposição um cardápio regional para aguentar o ritmo até o final. O flutuante Sun Paradise abre todos os dias, a partir das 9h, e no final de semana com música eletrônica a partir das 11h, com DJ Paulo Marques no comando.

O acesso ao local, que fica na Praia Dourada Marinho, no bairro Tarumã, é pela avenida do Turismo.

Com informações da assessoria