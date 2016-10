Flutuante em comunidade no rio Negro é multado por exibir, ilegalmente, animais silvestres a turistas

O Batalhão Ambiental da Polícia Militar realizou, na manhã deste sábado (29), o resgate de animais silvestres que estavam sendo expostos como atração turística em um flutuante na comunidade Janauari (margem direita do rio Negro), no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com o Batalhão, durante a ação, os ficais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizaram a lavratura do alto de infração ao responsável do flutuante, o qual exibia de forma irregular dois jacarés, duas sucuris, uma jibóia e uma preguiça, como atração turística.

Os animais estavam sem ferimentos e foram soltos em seus respectivos habitats naturais.

O Batalhão Ambienta ainda informou que, para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar para o 190 ou para o linha direta do Batalhão Ambiental: 98842-1547.

Com informações da assessoria