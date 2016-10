Fluminense vira sobre Sport e terá que secar Santos para confirmar vaga no G4

Estádio lotado contra um adversário que não fazia grande campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. O cenário parecia perfeito para o Fluminense conseguir pela primeira vez a trinca na competição. E o Tricolor não decepcionou e virou sobre o Sport, venceu por 3 a 1, com gols de Marcos Júnior, Richarlison e Gustavo Scarpa – Gum, contra, fez o de honra dos pernambucanos.

O resultado foi excelente para as pretensões do Fluminense em disputar a Libertadores em 2017. O Tricolor chegou aos 46 pontos e assume provisoriamente a 4ª colocação do Brasileiro. Isso porque o Santos recebe o Atlético-PR, às 16h, na Vila Belmiro. Somente uma derrota alvinegra mantém o Flu no G4 – um empate já devolve a 5ª posição.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (5), quando medirá forças com o próprio Santos, na Vila Belmiro. O Sport permanece em 13º com 33 pontos e segue embolado na briga contra o rebaixamento. Os pernambucanos encaram, agora, o São Paulo, na Ilha do Retiro, também na quarta-feira.

Sem centroavantes, único gol do primeiro tempo sai em gol contra

Marcos Júnior foi testado mais centralizado contra o Corinthians e ganhou vaga no ataque. Mantido contra o Sport, não teve bom desempenho no primeiro tempo e perdeu uma grande oportunidade após passe de Wellington Silva. Os pernambucanos adotaram a mesma tática e o veloz Rogério atuou como um falso nove, se revezando com Diego Souza. Melhor em campo, o Rubro-negro só abriu o placar devido a um gol contra.

Levir muda esquema do Flu no intervalo: sai volante, entra atacante

Após ser derrotado no primeiro tempo, o técnico Levir Culpi mudou o esquema tático do Flu. Abandonou o tradicional 4-4-2 para ousar no 4-3-3, com Richarlison na vaga do volante Douglas. A alteração fez bem ao time, que passou a dominar o jogo e chegou à virada com Marcos Júnior e Richarlison. Após a virada, o treinador repôs o meio de campo ao sacar o próprio Marcos Júnior para a entrada de Marquinho, com maior poder de marcação.

Torcida do Flu pede Magno Alves, mas Levir coloca Richarlison. E ele fez o gol da vitória

Durante a derrota parcial no primeiro tempo, a torcida do Fluminense não mostrou muita paciência e pediu a entrada de Magno Alves. O técnico Levir Culpi mandou um atacante para o campo, mas não o que os tricolores pediram. Richarlison foi o escolhido e precisou de poucos minutos para fazer o gol da vitória da equipe. O Magnata só entrou aos 43min do segundo tempo.

Flu reencontra ‘motivado’ Diego Souza, xingado por tricolores no estádio

Jogador de personalidade forte, Diego Souza mostrou empolgação ao reencontrar o Fluminense, time que defendeu no início do ano. O jogador tem grande identificação com o Sport e deixou claro isso na partida, fazendo com que os tricolores em Edson Passos o xingassem insistentemente. O camisa 87, porém, sumiu no segundo tempo e não conseguiu ajudar a equipe na virada do Flu.

Fluminense

Julio César, Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Pierre, Douglas (Richarlison), Cícero e Gustavo Scarpa; Wellington (Magno Alves) e Marcos Júnior (Marquinho)

T.: Levir Culpi

Sport

Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Rodney Wallace; Rithely, Paulo Roberto (Neto Moura), Diego Souza, Gabriel Xavier (Vinícius Araújo) e Everton Felipe (Lenis); Rogério

T.: Oswaldo de Oliveira

Local: Estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos (RJ)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e Lucio Beiersdorf Flor

Público/renda: 7.801 pagantes/R$ 243.815,00

Cartões amarelo: Rodney Wallace, Durval e Paulo Roberto (SPO) Cícero (FLU)

Gols: Gum, contra, aos 10min do primeiro tempo (SPO); Marcos Júnior, aos 9min (FLU), e Richarlison, aos 21min, (FLU) e Gustavo Scarpa, aos 41min do segundo tempo (FLU)

Por Folhapress