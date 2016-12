Fluminense ignora investida e vê Scarpa garantido em 2017

A investida do Palmeiras em Gustavo Scarpa em nada interfere o planejamento do Fluminense. Tanto que a sondagem não mudou em nada o planejamento do clube carioca para a próxima temporada. O camisa 10 é peça fundamental na reformulação do elenco. Assim, a diretoria não teme uma saída do atleta e o vê garantido em 2017.

Para o Fluminense, a intenção do Palmeiras ficou bem clara ao procurar diretamente o jogador, sem antes consultar o clube. Scarpa tem contrato longo com a equipe das Laranjeiras, até o fim de 2019.

O Fluminense mantém contato com o jogador e sabe que isso não faz parte do perfil do atleta. Independentemente da investida do Palmeiras, a diretoria carioca segue negociando a renovação com Gustavo Scarpa.

Atualmente, Gustavo Scarpa recebe um salário de R$ 100 mil no Fluminense. A proposta do Palmeiras é de R$ 300 mil, o triplo. Porém, o time do Rio estava prestes a renovar com o apoiador por uma quantia entre os dois valores: R$ 230 mil. Os cariocas não abririam negociação por menos de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 35 milhões), valor da multa rescisória.

O Fluminense sabe que não precisa sequer renovar o contrato para manter Gustavo Scarpa, pois o contrato vigente já garante essa questão. Por outro lado, o time tricolor sabe que o jogador ficará insatisfeito com o atual contrato e, para isso, tentará ampliar o vínculo com o atleta.

Gustavo Scarpa foi o grande destaque do Fluminense na temporada. Ele disputou 60 jogos e marcou 14 gols. No Brasileiro, teve grande desempenho onde balançou as redes oito vezes e ficou bem ranqueado nas assistências.

Folhapress