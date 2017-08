Fluminense fará peneira em Manaus em busca de talentos do futebol

1 Share Compartilhe Compartilhe Compartilhe Compartilhe Email

Nos dias 29 e 30 deste mês, o observador técnico do tricolor, Carlos Cintra Junior, fará uma peneira em busca de novos talentos do futebol na capital amazonense.

As inscrições estão abertas até o dia 28 e custam R$ 30, na sede da Guerreirinhos, escola oficial do Fluminense no Amazonas, localizada na Avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores. Na ocasião, o candidato deve apresentar RG, ou certidão de nascimento.

Segundo o diretor da instituição, Milton Silva, a expectativa é contar com a participação de 600 crianças, 100 a mais do que no ano passado. Ele adiantou que a seletiva será em duas fases: na primeira, o olheiro Carlos Cintra vai pré-selecionar 100 jovens promessas à fase final, no dia 30 de novembro, enquanto na segunda e última fase, os atletas, com idades entre nove e 14 anos, passarão por uma avaliação mais rigorosa.

“Os aprovados podem ganhar bolsa integral na escolinha ou embarcar diretamente para o Rio de Janeiro e fazer parte da base tricolor”, afirmou Milton. “Serão pré-selecionados meninos em três categorias: nascidos entre 2000 e 2001, entre 2002 e 2003 e ente 2004 e 2005. Eles terão a oportunidade de mostrar as habilidades para um profissional da captação da base tricolor”, falou.

Milton ainda informou que qualquer jovem pode participar da peneira, mesmo aqueles que não treinam na Guerreirinhos. “No dia, os meninos devem comparecer na Arena Laranjeiras, a partir das 8h, acompanhados do responsável legal, utilizando chuteira para campo sintético e portando RG ou certidão de nascimento”, disse o diretor da escolinha, ressaltando que deseja captar, pelo menos, 10 meninos para ganhar a bolsa, quatro a mais que em 2013.

Há três anos selecionando jovens talentos para o Fluminense, Milton conta que, em 2012, um amazonense foi selecionado pelo olheiro do time. Trata-se de Vinicius Mendes, que vai morar no Rio de Janeiro com a família em 2015, onde treinará para a divisão de base do campeonato pré-mirim carioca.

Guerreirinhos

Desde 2012 na capital amazonense, a escola oficial do Fluminense traz a mesma proposta de treinamento e qualificação profissional de atletas adotada pelo clube, em Xerém.

A ideia, de acordo com o diretor da instituição de Manaus, é ampliar a presença do clube, que tem torcida expressiva na região e também contribuir para a formação de base do clube em todo País, possibilitando o surgimento de novos craques.

As aulas da escolinha são direcionadas para crianças de cinco a 15 anos e acontecem às segundas, quartas e sextas, na Arena Laranjeiras. A matrícula custa R$ 125 e mais informações podem ser obtidas em horário comercial pelos telefones: 3654-3005 e 9196-7885.

Com informações da assessoria