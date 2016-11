Fluminense enfrenta concorrente direto por vaga na Libertadores

O Fluminense precisa de uma arrancada nos jogos finais do Campeonato Brasileiro para tentar uma vaga na Copa Libertadores. Nesta terça (15), o time carioca faz confronto direto com o Atlético-PR por um lugar no G6. A partida acontece às 17h, no Maracanã, na abertura da 35ª rodada.

Com 48 pontos, o Flu é hoje o nono colocado, três pontos atrás justamente do Atlético-PR, que é o atual sexto colocado. Assim, uma vitória no Maracanã recolocará o time carioca na briga, enquanto que uma derrota pode praticamente pôr fim às chances de classificação da equipe tricolor.

O técnico Marcão fez treinamentos fechados no final de semana e não adiantou a equipe que mandará a campo. O goleiro Diego Cavalieri e o atacante Richarlison estão recuperados de lesões e devem ser relacionados para a partida, mas como reservas.

O único desfalque certo é o do zagueiro Renato Chaves, que passou por cirurgia no tornozelo direito e só volta a treinar em 2017.

No Atlético-PR, o técnico Paulo Autuori fará duas mudanças no time titular. O goleiro Santos assume o posto de Weverton, que está com a seleção brasileira, e o zagueiro Thiago Heleno volta ao time no lugar de Marcão.

Folhapress