Flu supera gramado encharcado, vence e fica perto da semi da Taça Guanabara

Mesmo em um campo encharcado por causa das fortes chuvas que caíram na região de Xerém, no Rio, o Fluminense conseguiu derrotar a Portuguesa neste domingo (5), por 3 a 0, pela terceira rodada do grupo C da Taça Guanabara, e ficou muito próximo da classificação para a semifinal da competição.

Com 100% de aproveitamento, o time treinado pelo técnico Abel Braga tem nove pontos e lidera a chave com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Vasco, que também neste domingo bateu o Resende, por 2 a 1, em São Januário. Já a Portuguesa ocupa a quarta colocação, com dois pontos.

Henrique Dourado, Léo e Gustavo Scarpa marcaram os gols para os visitantes.

Na quarta rodada da Taça Guanabara, que acontece no próximo fim de semana, o Fluminense recebe o Bangu, enquanto a Portuguesa encara o Resende, também como mandante.

Piscina

O gramado do estádio de Los Larios, em Xerém, mais parecia uma piscina momentos antes do início da partida, às 19h30 (de Brasília). Por isso, o árbitro do duelo, Pathrice Wallace Correa Maia, decidiu adiar o começo do jogo em 30 minutos. Funcionários da Portuguesa usavam baldes e rodos para tentar acabar com as poças de água.

Depois do período de espera, Maia viu uma melhora no campo e resolveu dar início ao duelo, o que não agradou a Abel Braga. “Não tem condições. É perigoso. Vai ser só chutão para frente”, disse o treinador em entrevista para o canal SporTV.

Folhapress