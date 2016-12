Flu dá férias a 12 jogadores e enfrentará Inter desfalcado

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (2) que doze jogadores do elenco sairão de férias após treino no CT tricolor, na Barra da Tijuca. Com isso o clube carioca enfrentará o Internacional no dia 11, com time misto caso a última rodada do Campeonato Brasileiro seja mantida.

A partir desta sexta estão de férias o goleiro Diego Cavalieri; o zagueiro Gum; os laterais Giovanni e Ayrton; o volante Pierre; os meias Marquinho, Aquino e Rojas; e os atacantes Osvaldo, Maranhão, Magno Alves e Danilinho.

Por outro lado, o Flu manterá jogadores importantes como Júlio César, Wellington Silva, Henrique, Gustaco Scarpa e Wellington, base do time titular. Cícero está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas continua fazendo tratamento no CT.

Quatro atletas do time sub-20 tricolor completarão o grupo para o último jogo do ano –os zagueiros Guilherme Crepaldi e Alex, o lateral-esquerdo William e o meia Pedrinho. A preparação para o jogo contra o Inter começa nesta segunda (5).

FolhaPress