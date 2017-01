Flores de Holambra voltam a colorir praça de Manaus este mês

A Praça 5 de Setembro, mais conhecida como Praça da Saudade, recebe, novamente, a partir da próxima sexta-feira (13), o Festival de Flores de Holambra. Essa será a terceira vez que Manaus sedia o evento, que reunirá 250 espécies de diferentes de flores e plantas ornamentais.

O festival conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), e é resultado de uma parceria entre a Cooperativa de Flores de Holambra, Viveiro Dani Luz e o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal de Manaus.

Até o dia 26 deste mês, além da venda de plantas, também serão prestados serviços voluntários de saúde, como aferição de pressão e glicemia e orientação jurídica. Parte do que for arrecadado no Festival será destinado às obras sociais da União do Vegetal. Em Holambra, maior centro de produção de flores e plantas ornamentais da América Latina, são produzidas mais de 2,3 mil espécies de plantas floríferas.

Os organizadores lembram que o evento busca gerar também o hábito de consumo e de plantio de flores. E a Praça da Saudade foi escolhida por ser uma das praças mais floridas de Manaus.

As flores em exposição vão estar dispostas em tendas onde poderão ser admiradas pelos visitantes, das 9h às 21h, e vão custar a partir de R$ 10,00.

A primeira edição ocorreu em fevereiro e a segunda em julho do ano passado.

Com informações da assessoria