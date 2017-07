Flanelinhas, ‘donos’ das ruas ou vítimas de preconceito?

A reportagem ouviu pessoas que costumam ir ao Centro diariamente e já sofreram ataques – Márcio Melo

Os cidadãos, que precisam estacionar os carros ou motos no Centro de Manaus, sofrem frequentemente com a atuação dos flanelinhas. Empresários, vendedores ou outras pessoas que procuram aquela região, denunciam a ação intimidatória da maioria dos guardadores – que cobra entre R$ 2 e R$ 10 por alguns minutinhos que o veículo ficou estacionado na rua – espaço que é de domínio público. Alguns defendem que a atividade do profissional liberal é necessária devido ao elevado número de assaltos aos veículos naquela região. A categoria alega que é vítima de preconceito. Por lado, grande parte dos “clientes” condena a postura dos “donos das ruas”.

A reportagem com pessoas, de várias idades e profissões, que costumam ir ao Centro diariamente e já sofreram ataques verbais, físicos ou até danos aos bens pessoais. Você conhece alguém que já teve o carro arranhado por um flanelinha? Segundo as fontes ouvidas, a prática é bem comum quando não é pago o valor exigido. “Tive o carro arranhado uma vez por um flanelinha que me cobrou R$ 5 só para eu pagar uma conta na Bemol e voltar. Quando retornei, dei R$ 2 do troco que recebi e o homem me ofendeu. Ao entrar no carro para sair do local, ele passou arrastando um prego na lataria e fez um risco enorme. Depois saiu correndo”, disse o educador Emerson Lira, de 30 anos.

Em outro relato, uma estudante de enfermagem, de 23 anos, teve os quatro pneus do veículo furados após se recusar a pagar R$ 5 adiantado. O homem disse que era assim que funcionava o serviço no entorno do Largo São Sebastião, no Centro Histórico da capital. O guardador intimidou a jovem no estilo “Paga, aí depois você fica com a vaga”.

Gisela Freitas contou que foi ao Centro para o aniversário de uma amiga e o fato aconteceu ao estacionar o veículo na rua Dez de Julho, ao lado do Teatro Amazonas. Sem ligar para o tom intimidatório do rapaz, ela foi ao evento sem pagar a taxa e quando voltou teve uma surpresa.

“Eu sei que essa prática é comum, principalmente, nessa área do Centro, mas é sem cabimento que o motorista tenha que pagar adiantado por um serviço que não tem garantia que será prestado da melhor forma possível. Quem é que garante que quando eu retornar os vidros do meu carro estarão intactos? E o som do meu carro vai estar também?”, questionou a universitária.

Motoristas que vão ao Centro denunciam a atuação de flanelinhas que cobram entre R$ 2 a R$ 10

“Eu estacionei o carro, mas continuei dentro dele. Peguei alguns itens de maquiagem e comecei a usar. Ele bateu no vidro com força e eu me assustei. Abaixei poucos centímetros e perguntei o que se passava. Ele perguntou se eu iria sair do carro ou se estava esperando alguém. Informei, então, que iria para um aniversário. Após isso, em dez minutos eu sai do veículo e ele me cobrou o pagamento os R$ 5 só por ter parado o carro no local”, detalhou Gisela.

Surpresa, a jovem disse que só pagaria o valor quando retornasse do evento, pois não tinha garantia que, de fato, ele repararia o carro. Duas horas depois, ela voltou ao veículo e não viu mais o flanelinha, porém, observou que os quatro pneus do carro estavam secos.

“Ele utilizou algum objeto cortante para rasgar o pneu. Creio eu que ele primeiro secou para depois cortar. Eu tive um prejuízo de mais de R$ 500, pois tive que comprar três pneus e ainda pagar o frete do guincho. Como é que o cidadão de bem pode ter confiança neles, que se dizem ‘trabalhadores’?. Nem B.O adiantou fazer porque não havia evidências que comprovassem a presença do flanelinha naquela hora da noite”. O caso ocorreu por volta das 21h.

Com o empresário Ronaldo Freitas, de 45 anos, que comercializa doces em lojas do Centro, a abordagem foi diferente. Ele gasta em média, por dia, R$ 20 na região central da cidade, já que precisa fazer a entrega dos produtos. Apesar de já ser conhecido na região, ele foi vítima de furto.

Estima-se que atualmente 437 flanelinhas operem os serviços no Centro de Manaus

“Eles cobram até quando o carro fica menos de 10 minutos na vaga. Às vezes é coisa rápida. Eu estaciono e demoro poucos minutos para fazer a entrega dos produtos, mas o flanelinha não quer saber se você está trabalhando ou não. O propósito dele é apenas extorquir o dinheiro”, desabafou.

O empresário também já teve produtos furtados de dentro do seu veículo por um flanelinha. “Eu estacionei o carro na região da Manaus Moderna, em frente ao estabelecimento comercial que revende os meus produtos. O flanelinha disse que repararia o carro. Foi coisa rápida, sai do carro e, em menos de 1 minuto, voltei. Quando entrei percebi que algumas caixas estavam caídas no chão do carro, então vi que alguém havia mexido. Fui fazer a recontagem e estavam faltando quatro potes de doces. Um prejuízo de R$ 60. Procurei nas redondezas alguma evidência dos materiais levados, mas não encontrei. Também nem sinal do flanelinha”, revelou Ronaldo.

Projeto de Lei

Até o fim de 2016 tramitava na Câmara Municipal de Manaus (CMM) o polêmico Projeto de Lei (PL) 131/2014, de autoria do ex-vereador Ednailson Rosenha, que pedia o fim do exercício da profissão de flanelinha em Manaus.

Na época, o parlamentar justificou que a aprovação do projeto era necessária, pois a cidade passava por uma verdadeira ordenação de logradouros públicos e dos serviços prestados a sociedade. Por conta disso, era necessário “assumir uma postura desprovida de hipocrisia em relação à atuação prejudicial dos flanelinhas”.

Nos bastidores, o Projeto de Lei (PL) 131/2014 foi arquivado na CMM

“Eles utilizam o pretexto de que estão trabalhando e exigem dos motoristas o pagamento por serviços de vigilância. Eles se dizem donos do espaço público, quando na verdade sabemos que o que se cobra não é pela vigilância, mas sim para não termos o carro danificado”, justificou o vereador na época.

A reportagem tentou contato, por telefone, com a assessoria da CMM para obter informações atualizadas sobre a tramitação do PL. Porém, não houve respostas. Nos bastidores, a informação é de que, na ausência do autor do projeto, a proposta é arquivada. Por ser polêmica, dificilmente será reaberta por outro parlamentar.

Associados

A reportagem conversou com o presidente da Associação dos Guardadores e Lavadores do Estado do Amazonas (Aglavam), Henrique Santos, sobre a atuação dos flanelinhas no Centro de Manaus. Também o questionamos sobre a posição do órgão acerca das denúncias que envolvem a categoria. Para ele, a classe sofre com preconceitos.

“Tem muita gente que classifica os flanelinhas como criminosos. As pessoas criaram uma imagem ruim da categoria. Claro, sabemos da existência de muitas pessoas que estão utilizando a profissão para praticar crimes contra os motoristas. É preciso unir forças com os órgãos municipais e estaduais no sentido de coibir esse tipo de ação”, contou.

Em 2014 existiam 1223 flanelinhas cadastrados na Aglavam. Em julho de 2017, este número diminuiu para 863

A Aglavam estima que atualmente 437 pessoas operem os serviços de flanelinha na área do Centro de Manaus, mais precisamente na área da Manaus Moderna até a avenida Boulevard Álvaro Maia. Desse total, apenas 286 são associados.

“Procuramos ter um controle de quem atua com esse tipo de profissão no Centro, até mesmo para garantir um respaldo para a nossa categoria, que sofre muito com o preconceito. A gente vai atrás de nome, telefone e endereço dessas pessoas para serem localizadas se caso aprontarem. Assim, elas podem ser responsabilizadas pelos seus atos. Quando identificamos que algum flanelinha associado cometeu algo errado, ele imediatamente é expulso”, informou Henrique.

Em novembro de 2014 existiam 1223 flanelinhas cadastrados na Aglavam. Em julho de 2017, este número diminuiu para 863. Para Henrique, a diminuição deu-se pela falta de valorização da categoria e o atraso na execução do Projeto Zona Azul.

“Alguns associados deixaram de ser flanelinha e arranjaram outro meio de ganhar dinheiro, com emprego de carteira assinada ou até viraram autônomos. Diminuiu os associados, porém houve um crescimento entre os irregulares, que justamente são alvos de denúncias e reclamações”, comentou.

A Aglavam orienta que a população não é obrigada a pagar pelos serviços de flanelinha

Henrique salienta que a população não é obrigada a pagar pelos serviços de flanelinha.

“O pagamento fica a critério do cliente, que decide se vai pagar ou não. Em caso de intimidação, ameaça, agressão ou dano ao bem privado, a vítima [cliente] deve reunir provas e solicitar o apoio da polícia. Se ele for associado, será expulso. Nós tiramos a farda [camisa] dele na hora. Vamos até o local onde ele atua e ainda aguardamos a chegada da polícia”.

Projeto Zona Azul

O projeto do sistema de estacionamento rotativo de Manaus, composto por vagas regulamentadas e pagas, popularmente conhecido como Zona Azul, continua sem uma data definida para ser implantado.

O Zona Azul será dotado de sensor colocado no asfalto, que vai detectar a hora em que o veículo estacionar. O cidadão interessado em utilizar uma vaga poderá utilizar um cartão disponibilizado pela concessionária vencedora do processo licitatório, que será ofertado em pontos de venda.

De acordo com a assessoria do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), na atual fase do projeto técnicos analisam a ampliação da zona e novas tecnologias. Atualmente, o Centro de Manaus possui aproximadamente 4.500 vagas de estacionamento, fora as vagas disponibilizadas pelos estacionamentos privados.

O Zona Azul será dotado de sensor implantado no asfalto

O projeto prevê a disponibilização de mais de duas mil vagas rotativas em 60 ruas do Centro. Deste total, 2% são reservadas a pessoas com deficiência e 5% para idosos.

O presidente da Aglavan informou que há seis meses, a pedido do prefeito Arthur Virgílio Neto, participou de uma reunião com o diretor-presidente do Manaustrans, Franklin Pinto. Na ocasião, o prazo estimado para a execução do Zona Azul era de, aproximadamente, três meses.

“A pauta da reunião foi tratar sobre a quantidade de guardadores de veículos que seriam aproveitados pelo sistema Zona Azul. Ficou decidido que 50 trabalhadores associados passariam a realizar as atividades junto com o projeto. Eles chegaram até a passar por dois dias de treinamento, ofertados pela empresa, mas até agora não foram chamados para trabalhar. O projeto foi deixado de lado”.

Onde denunciar?

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) disponibiliza os números de telefones: 181 e 190, onde qualquer cidadão pode entrar em contato e realizar as denúncias. A Polícia Civil do Amazonas destaca que a ocorrência pode ser registrada em qualquer delegacia.

Para falar com a equipe policial da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pelo patrulhamento ostensivo no Centro de Manaus, o telefone é: (92) 98842-1548. Para falar com os servidores do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), basta ligar para: (92) 3653-6373. Ambas as unidades estão localizadas na avenida Lourenço Da Silva Braga, esquina com Lima Bacuri, Zona Sul.

Isac Sharlon

EM TEMPO

