Flanelinha usava carro de cliente para fazer roubos no Aleixo

O flanelinha Alcir Trindade Cordeiro, de 31 anos, foi preso nesta terça-feira (28), enquanto usava o carro de uma cliente para fazer roubos na cidade no bairro Aleixo, Zona-Centro Sul de Manaus.

Policiais Militares da Rocam realizavam um patrulhamento de rotina quando foram informados, via rádio, que um veículo modelo Fiat Uno estaria sendo usado em roubos pela cidade.

A equipe se deslocou ao endereço informado, onde o veículo foi localizado. A proprietária do automóvel havia estacionado o carro próximo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), e deixado a chave com o flanelinha.

Alcir confessou os crimes e entregou à equipe policial todos os produtos roubados. Entre eles um celular, duas calculadoras científicas, carteiras, documentos e duas bolsas com materiais escolares.

Ele foi detido e conduzido ao 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Com informações da assessoria