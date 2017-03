Flanelinha é morto com facada no peito

Com uma facada no peito, um morador de rua ainda não identificado, foi assassinado na noite desta quarta-feira (15). O crime aconteceu por volta das 21h entre as ruas dos Andradas e Rocha dos Santos, Centro, Zona Sul de Manaus. A vítima foi morta após uma discussão com um vigilante e ainda não se sabe a motivação do crime.

Testemunhas informaram que o homem era conhecido como Adriano e tinha o apelido de “Borba” “Borba” e seria usuário de drogas. Além dessas informações, também foi relatado que a vítima trabalhava como flanelinha para sustentar o vício.

“Ele se envolveu em uma briga e quebrou uma garrafa na cabeça do vigilante. Ele ainda tentou correr, mas em seguida o segurança deu uma facada nele e fugiu do local”, relatou um reparador de carros, de 21 anos, que preferiu não ter o nome divulgado.

O homem chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local antes de ser socorrido. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram buscas pelo suspeito, mas não o localizaram. Segundo informações, o vigilante atua como segurança na Feira da Panair, no bairro Educandos.

Conforme informações do relatório do IML, o homem aparentava ter entre 20 e 25 anos, cor parda, 1,70 de altura, magro, cabelos lisos pretos, olhos castanho-claros e estava usando uma calça jeans azul. Ele também tem várias tatuagens pelo corpo, no antebraço direito, com a frase “Tudo posso naquele que me fortalece”, no braço esquerdo os nomes “Jesus e Joana” e, nas costas, o nome “Fátima”.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e familiares são aguardados no IML para a identificação e liberação do corpo.

Daniel Landazuri

EM TEMPO