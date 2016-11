Flanelinha é detido após atirar pedra em carro de advogado; vítima também teve a orelha machucada

O ‘flanelinha’ Alex Castro de Lima, 20, foi detido no fim da tarde de quinta-feira (3) por lesão corporal e dano. O fato aconteceu após o advogado José Alberto Barbosa Dias dos Santos Barreto, 57, formalizar uma ocorrência de agressão sofrida, na última quarta-feira (2), na bola do conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul da cidade. Ele estacionou o veículo no cruzamento e aguardava o semáforo ficar verde para seguir o trajeto planejado, quando foi abordado pelo suspeito.

De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), Andrea Nascimento, José recusou a oferta de Alex para limpar o carro dele, enquanto aguardava a abertura do sinal. Com a recusa, o ‘flanelinha’ pegou uma pedra e lançou no vidro dianteiro do veículo, atingindo o condutor do automóvel, que além de ter o vidro estilhaçado, teve a orelha esquerda machucada.

Conforme a delegada, assim que a ocorrência foi formalizada uma equipe da DECCM foi deslocada para apurar o caso. Andrea Nascimento ressaltou que quatro ‘flanelinhas’ que atuam naquela área da cidade foram conduzidos à unidade policial para prestarem esclarecimentos sobre o ocorrido e apontaram Alex como o autor do crime.

Alex prestou esclarecimentos e assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal e dano. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da DECCM, Alex foi liberado para responder pelos crimes em liberdade.

Com informações da assessoria