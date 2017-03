Flamengo vence Vasco em Manaus e mantém liderança da NBB

Em busca da permanência na ponta da tabela do Novo Basquete Brasil (NBB), o Flamengo superou o Vasco por 94 a 86, na tarde do último sábado (11), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus.

Em confronto válido pela 25ª rodada da fase classificatória aos plays-offs, os destaques ficaram por conta do armador Olivinha e ala Marcelinho, que conduziram a maioria das jogadas positivas do Flamengo. Pelo lado do Vasco, o cestinha Hélio foi o nome no jogo.

O duelo foi assistido por um público de 4.104 mil expectadores, sendo 2.519 mil pagantes, para uma renda de R$128.383,00.

O jogo

Flamengo e Vasco fizeram um primeiro quarto totalmente apertado. Faltando cinco minutos para o seu término, os rubro-negros cochilaram e o Vasco virou o marcador para 29 a 28.

Mas, o cestinha Marquinhos foi responsável por colocar o Flamengo de volta na frente do placar. Com dois tiros livres convertidos com exímia categoria, o ala colocou delírio no jogo: 30 a 29.

Porém, os cruzmaltinos forçaram novamente uma virada. Com o armador Hélio que, após uma importante triangulação com o pivô Gaúcho, arremessou a bola direto na cesta. Logo na sequência, Jackson guardou mais uma e o Vasco voltou a ficar na frente: 39 a 38.

Destaque do primeiro quarto foi o armador Marquinhos, que assinalou 14 pontos para o Flamengo.

Os donos do segundo quarto foram Olivinha pelo lado do Flamengo e Pedrinho pelo Vasco. Eles deram a maior movimentação. Mas, a queda de rendimento do Vasco foi completamente percebível. Foi quando os rubro-negros conseguiram abrir vantagem sobre o arquirrival. Chegando a estar vencendo por 73 a 68.

Nos dois últimos quartos, quando ambos os times já sentiam o desgaste físico, surgiu a estrela de Marquinhos, que marcou cinco pontos cruciais e fechou o triunfo para o Flamengo.

O próximo embate pela NBB em Manaus ocorrerá entre Flamengo e Brasília, no dia 1° de abril, na Arena Amadeu Teixeira.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO