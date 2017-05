Flamengo vence de virada e é campeão invicto do Carioca

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1, na tarde deste domingo (7), e conquistou o primeiro lugar no campeonato carioca de 2017. A vitória de virada fez a torcida rubro negra vibrar em Manaus. Bares, casas e calçadas estavam lotados de pessoas torcendo pelo time.

As torcidas do Fluminense também acreditaram até o último minuto de jogo, que ocorreu no Maracanã. O Flamengo chegou ao seu 34º título estadual.

O Flamengo se isolou como o maior vencedor do Estadual. São 34 conquistas, sendo que seis de forma invicta: 1915, 1920, 1979, 1996, 2011 e 2017. O clube da Gávea se igualou ao rival Vasco, também hexacampeão invicto.

O título alivia um peso considerável no Flamengo, já que o jejum de três anos sem conquistas foi quebrado e deixou o Rubro-negro mais leve para os complicados desafios que estão por vir na Copa Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.

Jogo

O Tricolor abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo com Henrique Dourado de cabeça, mas Gerrero fez o gol que garantiria a taça aos 39 do segundo tempo. Fluminense ficou com um jogador a menos e Rodinei entrou na área e marcou o gol do título aos 50 minutos.

