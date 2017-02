Flamengo vence Botafogo e elimina rival da Taça Guanabara

O Flamengo voltou a sentir o gosto de vitória sobre o Botafogo. Após um jejum de mais de dois anos – último triunfo ocorrera em julho de 2014 -, o Rubro-negro venceu o Alvinegro por 2 a 1 neste domingo (12), no estádio Nilton Santos (Engenhão).

De quebra, a equipe da Gávea ainda eliminou o rival da Taça Guanabara. Guerrero e Everton marcaram os gols que tiraram qualquer chance dos botafoguenses no primeiro turno do Campeonato Carioca; Roger descontou.

Com o resultado positivo, o Flamengo chegou aos 12 pontos e sacramentou a classificação para as semifinais do torneio. Já o Botafogo ficou estacionado nos quatro pontos, entrando apenas em campo no próximo domingo (19) apenas para cumprir tabela, contra o Boavista. Já o Rubro-negro pega o Madureira na mesma data.

Bernardo Gentile

Folhapress