Flamengo vence Atlético-PR e se isola na liderança do grupo na Libertadores

Com dois gols nos primeiros 15 minutos, o Flamengo venceu o Atlético-PR por 2 a 0 nesta quarta-feira (12), no Maracanã, e assumiu a liderança do disputado grupo 4 da Copa Libertadores.

Pressionado pelos maus resultados recentes, o Flamengo entrou em campo avassalador.

Guerrero abriu o placar aos 6min da etapa inicial, após receber um lançamento e escorar de cabeça para o gol. Nove minutos depois, Diego chutou no ângulo após cruzamento de Willian Arão.

Com a derrota parcial no primeiro tempo, o Atlético-PR voltou com postura completamente diferente na segunda etapa. Mais ofensivo, a equipe melhorou ainda mais após a entrada de Grafite. E foi questão de tempo para descontar o placar. Nikão, aos 13min, aproveitou bobeada da zaga adversária e estufou as redes.

O Flamengo foi a seis pontos, assumindo a ponta de maneira isolada. O Atlético-PR estacionou nos quatro pontos, em terceiro lugar. Segunda colocada, a Universidad Católica (CHI) tem cinco pontos, enquanto o lanterna San Lorenzo (ARG) amarga apenas um ponto.

Flamengo

Muralha, Pará, Réver, Donatti e Renê; Márcio Araújo, Willian Arão, Gabriel (Cirino), Diego (Matheus Sávio) e Trauco; Guerrero. Técnico: Zé Ricardo

Atlético-PR

Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Deivid (Luiz Otávio), Matheus Rossetto, Lucho González, Nikão e Douglas Coutinho; Eduardo da Silva (Grafite). Técnico: Paulo Autuori

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

Árbitro: Wilson Lamouroux (COL);

Gols: Guerrero, aos 6min, e Diego (ambos do Flamengo), aos 15min de primeiro tempo; Nikão (Atlético-PR), aos 14min do segundo tempo;

Cartões amarelo: Paulo André (CAP); Donatti (FLA).

Pedro Ivo Almeida

FolhaPress