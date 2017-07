Flamengo terá equipe de League of Legends, anuncia vice-presidente de marketing

O Flamengo é mais um dos times de futebol a entrar no e-sports | Divulgação

O Flamengo entrou no mundo do e-sports. Nesta terça-feira (4), o vice-presidente de marketing, Daniel Orlean, anunciou no Twitter que o clube carioca terá uma equipe do popular jogo LOL (League of Legends).

“Na minha época, LOL era ‘Eu tô rindo muito’ (tempos do mIRC, coroas entenderão). Agora é uma nova modalidade do Mengão”, escreveu.

O Flamengo é mais um dos times de futebol a entrar no e-sports. Antes do time rubro-negro, o Santos, o Remo, o ABC e o Goiás já haviam se aventurado. O clube paulista foi o pioneiro, com uma parceria com a Dexterity Team (equipe de Counter-Strike) desde 2015.

Folhapress