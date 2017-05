Flamengo quer reforços até 11ª rodada do Brasileirão

Em busca de reforços para apagar o recente vexame na Copa Libertadores, o Flamengo trabalha no mercado com dois alvos definidos. O meia Everton Ribeiro e o zagueiro Rhodolfo são as prioridades da diretoria, que espera contar com os jogadores o mais breve possível, dentro de um cronograma idealizado com a comissão técnica.

Desde que confirmem o acerto com o time, a ideia é que eles estejam disponíveis pelo menos para a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como a janela de transferências abre em 20 de junho, o Flamengo deseja colocá-los em condições legais até o jogo contra o São Paulo, dia 2 de julho, no Rio de Janeiro.

Existe pressa neste aspecto, mas cautela na mesa de negociações. O diretor executivo Rodrigo Caetano segue em Dubai e já teve a primeira reunião com os dirigentes do Al-Ahli em relação ao meia Everton Ribeiro. Entre jogador e Flamengo existe um acordo desde a última janela de transferências.

O problema é que os árabes fizeram jogo duro e não aceitaram negociá-lo, postura que ainda é sustentada por alguns dirigentes no atual clube do atleta. O pedido está na casa dos 5 milhões de euros – R$ 18,5 milhões – pela liberação do jogador. O Flamengo mantém o otimismo e acredita que boas notícias podem surgir nos próximos dias.

Já em relação ao zagueiro Rhodolfo, a preocupação é outra. Fora dos planos do Besiktas, da Turquia, o atleta passou por uma cirurgia no joelho durante o ano passado e pouco jogou na atual temporada. Antes de qualquer coisa, ele será avaliado pelo médico Márcio Tannure.

O Flamengo calcula gastar algo próximo dos R$ 4 milhões com Rhodolfo. Em tese, os dois jogadores podem ter as situações definidas em breve, o que aumentaria consideravelmente a chance do time cumprir a meta de colocá-los em campo tão logo seja aberta a janela de transferências.

Vinicius Castro

Folhapress