Flamengo precisa vencer para garantir vaga na Libertadores

Na busca pelo vice-campeonato, o Flamengo visita o Atlético-PR, neste domingo (11), às 17h, na Arena da Baixada, em Curitiba. O time carioca é o segundo colocado, com 70 pontos, dois à frente do Santos, o terceiro.

Na quinta posição, com 56 pontos, a equipe paranaense precisa da vitória para confirmar a classificação para a Taça Libertadores sem depender de outros resultados. Os seis primeiros garantem vaga no torneio sul-americano.

A premiação que a CBF destinará aos melhores do Brasileiro é um incentivo a mais à equipe da Gávea. O segundo colocado receberá R$ 10,7 milhões, R$ 3,4 milhões a mais que o terceiro.

“O Flamengo esteve tão perto do título que nada seria mais justo do que ficarmos o mais próximo possível ao topo da tabela. É claro que não era o resultado que esperávamos, pois queríamos o título, mas esse é nosso objetivo no momento”, analisou o zagueiro Réver em entrevista nesta sexta (9).

Atlético-PR

Campeão olímpico no Rio, o goleiro Weverton vê a vaga na competição continental como uma forma de “coroar” o ano.

“Muitas coisas aconteceram na minha vida. Mas esta conquista que podemos ter no domingo também terá a mesma importância. Poder jogar mais uma Libertadores ficará marcado”, disse o jogador, em entrevista coletiva nesta sexta.

