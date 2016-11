Flamengo precisa de sequência negativa rara do Palmeiras

O Flamengo sonha em manter o ‘cheirinho de hepta’ no ar e sabe bem o que precisa nas três rodadas finais do Brasileiro. Além de vencer os jogos contra Coritiba, Santos e Atlético-PR, o time rubro-negro torce pela repetição de uma sequência negativa do Palmeiras, o que aconteceu apenas em uma rara oportunidade nesse campeonato.

Se vencer os três jogos, o Flamengo irá aos 75 pontos. É necessário que o time alviverde não alcance o mesmo número, pois supera o clube rubro-negro no saldo de gols. A equipe de Cuca (71 pontos) enfrenta Botafogo, Chapecoense e Vitória. Mesmo que os cariocas somem nove pontos, os paulistas serão campeões com mais uma vitória e um empate.

As sequências que favorecem o clube rubro-negro, desde que o time faça a sua parte, são as seguintes: três empates do Palmeiras; três derrotas; uma derrota e dois empates; duas derrotas e uma vitória; duas derrotas e um empate.

A última, inclusive, aconteceu entre as 16ª e 18ª rodadas do Brasileiro. Foi a única vez que o Palmeiras rateou de forma mais intensa. Foram duas derrotas seguidas (Atlético-MG e Botafogo) e um empate com a Chapecoense. Depois disso, a pior performance foi com duas vitórias e uma derrota em três jogos, o que é mais do que suficiente para garantir o título mesmo que o time da Gávea vença as suas partidas.

A missão do Flamengo é inegavelmente complicada. Segundo o site Chance de Gol, o time tem apenas 1,9% de probabilidade de ser campeão. Inclusive, o título do Campeonato Brasileiro pode ser definido já neste domingo (20). Para isso, basta que o Palmeiras vença o Botafogo, o Santos perca para o Cruzeiro e a equipe da Gávea empate ou seja derrotado pelo Coritiba.

“Tudo é possível. O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Seja derrota ou empate, sabemos que precisamos torcer contra o Palmeiras. Nós acreditamos. Vamos perseguir enquanto houver chance. Se chegarmos sem chance na última rodada, é outra coisa”, encerrou o volante Willian Arão.

Vinicius Castro

Folhapress