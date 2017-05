Flamengo perde na Argentina e é eliminado da Libertadores

O Flamengo está fora da Copa Libertadores. Com uma pane nos minutos finais, o time rubro-negro perdeu de virada por 2 a 1 para o San Lorenzo-ARG nesta quarta-feira (17), no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. O resultado eliminou os cariocas, classificou os argentinos e deu a vaga também ao Atlético-PR, que bateu a Universidad Católica por 3 a 2, no Chile.

O Flamengo começou o jogo desnorteado e sofreu com a tradicional pressão inicial do San Lorenzo. Acuada, a equipe carioca teve problemas e poderia tranquilamente ter saído atrás no placar.

Contudo, os cariocas se seguraram e ainda alcançaram o melhor dos cenários com um belo gol de Rodinei. Iluminado nos jogos decisivos, o lateral-direito acertou um sem pulo de fora da área aos 14min da primeira etapa.

O clube rubro-negro conseguiu dominar a o jogo e não passar sustos até a metade do segundo tempo. O San Lorenzo pouco chegava ao ataque.

Mas quando ameaçou a meta carioca, Angeleri empatou após bobeada de Matheus Sávio aos 29min da etapa final. Alex Muralha ainda salvou o Flamengo nos minutos finais, mas não conseguiu evitar o gol de Belluschi aos 47min. Uma ducha de água fria que sacramentou a eliminação dos cariocas.

É terceira vez que o Flamengo cai na primeira fase da principal competição do continente nos últimos anos. Foi assim em 2012, 2014 e agora em 2017. O desempenho é um fracasso para o clube, que jamais escondeu a prioridade pela Libertadores na temporada.

