Flamengo perde do Palestino por 2 a 1 e é eliminado da Copa Sul-Americana

Em um resultado surpreendente, o Flamengo freou a sequência positiva e foi eliminado pelo Palestino, do Chile, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (28), após perder por 2 a 1.

Após vencer na casa do adversário por 1 a 0, o Rubro-Negro tinha a vantagem do empate no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), onde ainda não havia perdido. Com seis jogadores poupados pelo técnico Zé Ricardo, porém, o time foi envolvido pelos chilenos e não teve poder de reação, acabando também com uma invencibilidade que já durava oito partidas.

Nas quartas de final, o Palestino enfrentará o vencedor de San Lorenzo, da Argentina, e La Guaira, da Venezuela. Já o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde disputa o título e visita neste sábado (1º) o São Paulo, no Morumbi (SP).

O camisa 10 do Palestino, Valencia, foi o grande destaque da partida comandando o time chileno com muita categoria e também demonstrando uma pontaria afiada. O meia foi o responsável pelo segundo gol após um bonito chute de fora da área, no canto direito do goleiro Alex Muralha.

No primeiro tempo, o goleiro Ignácio González não fez uma defesa importante. O Flamengo perdeu no meio de campo e o Palestino teve mais de 60% de posse de bola.

Flamengo

Alex Muralha; Pará, Rafael Vaz, Juan e Chiquinho; Márcio Araújo, Cuéllar (Mancuello) e Alan Patrick; Fernandinho, Marcelo Cirino (Emerson Sheik) e Guerrero (Felipe Vizeu). T.: Zé Ricardo

Palestino

Ignácio González; Sierralta, Ezequiel Luna, Benjamin Vidal e Cereceda; Agustín Farías, Carvajal e Diego Torres e Mazurek; Benegas (Paredes) e Leonardo Valencia. T.: Nicolás Córdova

Estádio: Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

Árbitro: Diego Haro (Peru)

Gols: Cereceda, aos 32, e Valencia, aos 46 min do 1º tempo; Alan Patrick, aos 20 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Rafael Vaz (F), Diego Torres e Cereceda (P)

Por Folhapress