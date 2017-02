Flamengo pede e Ferroviária libera retorno do goleiro César

A pedido do Flamengo, a diretoria da Ferroviária, time do interior de São Paulo, liberou o retorno do goleiro César, emprestado pelos cariocas para a disputa do estadual.

César, campeão da Copa São Paulo de 2011 pelo Flamengo, não vinha sendo utilizado pela equipe de Araraquara, que tem usado Matheus como titular. Em 2016, o goleiro estava emprestado a Ponte Preta, mas não teve chance de defender o clube.

O Flamengo freou a busca por um goleiro reserva e decidiu esperar a volta de César no começo de 2017. Inicialmente, o plano era aguardar o Paulistão acabar, mas o pouco uso do jogador motivou o pedido de antecipação da diretoria.

Garoto de 25 anos, César, que tem contrato com o time rubro-negro até dezembro de 2018, já treina com o grupo no CT Ninho do Urubu.

Folhapress