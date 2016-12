Flamengo montou defesa no desespero e teve ‘melhor desempenho da história’

Rever e Rafael Vaz iniciaram o ano no Inter e no Vasco, respectivamente. Sem espaço em seus clubes, ambos foram contratados para resolver o problema defensivo do Flamengo, que não estava fazendo um bom trabalho com Juan, Wallace e Cezar Martins.

Após a chegada da dupla, a equipe se acertou e conseguiu o melhor desempenho da história do Campeonato Brasileiro desde que passou a ser disputado por pontos corridos, em 2003. Foram apenas 35 gols sofridos, superando os 44 da campanha do título, em 2009.

O primeiro a chegar foi Rafael Vaz, que estreou na 7ª rodada, na derrota por 1 a 0 para o Figueirense, em Florianópolis. O zagueiro jogou ao lado de Leo Duarte e teve bom desempenho individual -foi o maior ladrão de bolas do jogo com 15 intervenções.

Mas foi somente na rodada seguinte, diante do Cruzeiro, no Mineirão, que a dupla que fez história estreou pelo Flamengo. O maior problema na oportunidade era o fraco desempenho em bolas aéreas. E não poderia ser um debute melhor: vitória fora de casa sem sofrer gols.

Juntos, estiveram em campo em outras 26 partidas com somente 24 gols sofridos, o que representa a excelente média de 0,92 por jogo. O Flamengo não levou gol em 17 dos 38 duelos disputados. Desse total, 12 confrontos foi com a dupla Rafael Vaz e Rever.

Desde 2006, quando o Brasileiro passou a ser disputado com 20 times e em pontos corridos, a melhor campanha defensiva havia ocorrido em 2009, ano em que o Flamengo conquistou o hexacampeonato. A média do time rubro-negro no período é de 46 gols por competição. Isso mostra o quão expressivo são as 36 vezes em que a defesa foi vazada no Brasileiro de 2016.

Com contratos longos, os dois seguem como referências no atual elenco do Flamengo para a próxima temporada. Tanto que Donatti, contratado com status de titular, e Juan só jogam quando um da dupla não tem condição de entrar em campo. Tudo isso nas mãos do técnico Zé Ricardo.

Folhapress