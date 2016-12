Flamengo mantém cautela e monitora tratamento de Conca nos EUA

Atenta em reforçar o elenco para a disputa da Copa Libertadores e de outras competições para 2017, a diretoria do Flamengo se aproxima de bons nomes nas movimentações no mercado da bola deste final de ano. Um dos principais alvos é Darío Conca. Com conversas encaminhadas, o clube rubro-negro não esconde o otimismo com o desfecho da negociação nos bastidores. Publicamente, no entanto, a posição é de cautela.

Nenhum representante do clube comenta as tratativas com o meia argentino. Após os primeiros passos da negociação, o Flamengo monitora de longe a situação de Conca, que se recupera de uma grave lesão no joelho.

O jogador do Shangai Sipg está nos Estados Unidos, onde intensifica a fisioterapia após uma cirurgia para corrigir uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo.

“Não há pressa nisso. Ele está em recuperação e não resolverá nada antes do início do próximo ano”, disse o advogado Marcos Motta, representante do jogador, evitando citar o Flamengo e dar maiores detalhes da conversa.

Questionado sobre a possível contratação do meia, o diretor executivo de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, se esquivou, reforçando a postura do clube. “Estamos trabalhando para reforçar o elenco, mas a política aqui é não falar sobre nomes”, disse, antes de deixar escapar uma análise para uma possível dupla formada por Diego e Conca no meio.

“Claro que dá para ter dois jogadores de características semelhantes. É só uma questão de ser treinado”, completou, durante participação em programa do canal Sportv.

Além de Darío Conca, o Flamengo ainda negocia para fechar as contratações do volante Rômulo, do Spartak de Moscou, e do atacante Marinho, do Vitória. Bem como no caso do meia argentino, nenhuma dessas tratativas será concretizada antes de 2017.

O único reforço anunciado pelo clube rubro-negro até o momento é o lateral peruano Miguel Trauco.

Folhapress