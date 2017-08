Flamengo goleia Palestino e chega às oitavas da Sul-Americana

Os flamenguistas golearam os chilenos por 5 a 0 – Fotos: Agência Flamengo

O Flamengo exorcizou o fantasma chamado Palestino, do Chile -responsáveis pela eliminação rubro-negra na Copa Sul-Americana em 2016. Após vencer por 5 a 2 na ida, os flamenguistas golearam novamente os chilenos na noite desta quarta-feira (9) por 5 a 0, na Ilha do Urubu.

O resultado colocou o Flamengo com tranquilidade nas oitavas de final da Sul-Americana. O sonho de um título continental segue vivo na temporada. O próximo desafio do time rubro-negro na competição será contra a Chapecoense.

O caminho para mais uma goleada foi construído logo cedo. Aos 4 minutos, o atacante Felipe Vizeu mostrou oportunismo ao aproveitar o chute de Willian Arão e desviar a bola para o fundo da rede. Se a missão chilena já era improvável, o gol nos primeiros minutos foi o golpe suficiente para tornar o jogo ainda mais fácil.

Com tranquilidade, o Flamengo entrava na defesa chilena e o segundo gol era questão de tempo. Avançado, o Palestino deixava espaços bem aproveitados pelo time ubro-negro. Em uma dessas jogadas, Geuvânio fez o primeiro gol dele pelo clube carioca. Everton cruzou na medida para o atacante dar um peixinho e vencer o goleiro Melo. O tento foi bastante comemorado pelo camisa 23.

Com 2 a 0 contra no placar, o Palestino ainda tentou avançar e surpreender o Flamengo. Não deu certo e os espaços ficaram ainda maiores no sistema defensivo. Com essa facilidade, o clube rubro-negro construiu a goleada ainda no primeiro tempo. Aos 41 minutos, Everton Ribeiro tocou na saída de Melo. Aos 44 minutos, Willian Arão aproveitou mais um cruzamento de Everton e fez o quarto gol dos cariocas na partida.

Sensação rubro-negra e vendido por R$ 164 milhões ao Real Madrid, o menino Vinicius Júnior fez o primeiro gol como profissional do Flamengo. Ele entrou aos 25 minutos do segundo tempo. Dois minutos depois iniciou a jogada e apareceu para concluir.

O tento de Vinicius Júnior foi bastante comemorado pelos torcedores, que clamaram pela entrada do xodó em campo. Tirando o momento de glória da promessa, o segundo tempo teve pouco a acrescentar.

Com um Flamengo em crise após a demissão do técnico Zé Ricardo e por conta da larga vantagem construída no primeiro jogo, a Ilha do Urubu recebeu o seu menor público desde a inauguração. Com capacidade para pouco mais de 20 mil torcedores, o estádio teve apenas cerca de seis mil espectadores na partida.

No domingo (13), o Flamengo tem pela frente o Atlético-MG, às 16h, no Independência. A partida marca a abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Enquanto aguarda o técnico colombiano Reinaldo Rueda, o time rubro-negro será mais uma vez comandado pelo interino Jayme de Almeida.

