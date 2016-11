Flamengo espera Maracanã lotado para obter primeira vitória no Rio

Mesmo com uma atuação ruim e dando a impressão de que chegou ao limite na temporada, o Flamengo venceu o América-MG por 1 a 0, quarta-feira (16), no Mineirão, e manteve vivo o sonho de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O time quebrou o jejum de quatro jogos sem triunfar e espera um Maracanã lotado no domingo (20) para “tirar o peso” de outra marca incômoda. O adversário será o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), pela 36ª rodada.

Em quatro partidas no Rio de Janeiro em 2016, o time rubro-negro ainda não venceu. Em São Januário, derrota para o Vasco por 1 a 0, em 14 de fevereiro. Empate com o Botafogo por 3 a 3, em 14 de julho, na Arena da Ilha, além dos recentes empates com Corinthians por 2 a 2, dia 23 de outubro, e novamente com o Botafogo por 0 a 0, em 5 de novembro, ambos no Maracanã.

Jogar no principal palco do futebol brasileiro teve o efeito contrário no time. Nos bastidores da Gávea, esperava-se que a equipe arrancasse de vez no Brasileiro com o embalo do “cheirinho de hepta” e os jogos em casa. Se a performance ruim no Maracanã teve impacto direto na caminhada, o objetivo agora é de que o estádio, enfim, se transforme em aliado nos últimos momentos de 2016.

Para isso, a diretoria obteve efeito suspensivo no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) sobre a pena que previa 20% a menos na carga de ingressos por um jogo e multa de R$ 20 mil. A punição foi por conta da confusão entre torcedores do Corinthians e PMs, dia 23 de outubro, no Maracanã. O Flamengo foi denunciado por ser o mandante da partida.

Com o problema temporariamente resolvido, o clube colocou 51.798 ingressos à venda para o jogo contra o Coritiba. A ideia da direção é criar um ambiente extremamente favorável e que ajude o Flamengo a vencer no Rio de Janeiro. Afinal de contas, pensando em título nacional, só a vitória interessa, além de uma combinação de resultados envolvendo o líder Palmeiras.

“Não sofremos gols pelo segundo jogo seguido, mas precisamos melhorar bastante. É necessário vencer dentro de casa e tirar esse incômodo. Só assim para trazer a torcida com a gente”, afirmou o técnico Zé Ricardo.

“É fundamental ter concentração para o restante do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer. Existem as metas que o Flamengo sonha e desejamos fazer a nossa parte. O ano tem sido difícil e bastante desgastante, mas todos estão felizes pela campanha até aqui”, completou o comandante.

Vinicius Castro

Folhapress