Flamengo enfrenta o América-MG com time reserva

O Flamengo enfrenta o América-MG nesta quinta (16), às 21h30, no estádio Bezerrão, em Brasília, pela terceira rodada da Primeira Liga. A competição é apenas a terceira opção do Flamengo neste início de temporada – as prioridades são a Libertadores e o Carioca.

Com isso, o time comandado por Zé Ricardo viajou a Brasília com somente dois titulares: o goleiro Muralha e o volante Márcio Araújo, sendo que só o goleiro deve entrar em campo desde o início do confronto.

O elenco que viajou para a capital federal está repleto de jovens oriundos do Ninho do Urubu, a base do Flamengo. São eles: Moraes (lateral), Jean Lucas (volante), Lucas Silva (meia) e Loran (atacante). É uma ótima oportunidade para Zé Ricardo dar ritmo de jogo e experiência aos garotos.

O atacante peruano Paolo Guerrero, que já marcou cinco gols em cinco jogos e faz o melhor início de temporada da carreira, não foi relacionado, o que pode influenciar no público da partida.

O América-MG está invicto na temporada, com três empates e uma vitória, o que está animando os torcedores do time. O duelo contra o Flamengo, no entanto, faz a comissão técnica de Enderson Moreira avaliar com cuidado o elenco que entrará em campo, para evitar desgaste dos atletas neste início de temporada. Juninho e Alex Silva, por exemplo, são dois em observação.

