Flamengo empata com o Corinthians e vê Palmeiras escapar

Na reabertura do estádio do Maracanã após o fechamento para os Jogos Olímpicos do Rio, o Flamengo empatou por 2 a 2 com o Corinthians e se afastou do líder Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A partida, realizada na tarde deste domingo (23), foi válida pela 32ª rodada da competição nacional.

Com o resultado, a equipe rubro-negra ficou com 61 pontos, um pouco distante da briga pelo título, já que o Palmeiras derrotou o Sport e abriu seis pontos de vantagem. Já os alvinegros agora somam 49 pontos e entraram na zona de classificação para a Copa Libertadores, na sexta posição.

Na próxima rodada, o time comandado pelo técnico Zé Ricardo enfrenta o Atlético-MG neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), na Arena Independência. Nas mesmas data e horário, o Corinthians recebe a Chapecoense, no Itaquerão.

Aos cinco minutos do primeiro tempo, Mancuello finalizou, Walter espalmou e Guerrero mandou para o fundo das redes de seu ex-clube. Apesar disso, o atacante peruano estava em condição irregular e o árbitro anulou o gol.

Logo após o susto com o gol anulado do ex-corintiano, Guilherme finalizou de fora da área, a bola acertou na trave direita e entrou nas redes, inaugurando o placar do Maracanã para a equipe paulista.

A partida seguiu movimentada. Aos 14 da etapa inicial, Diego cruzou e Guerrero tocou de cabeça para balançar o gol. O atacante, novamente, estava em posição de impedimento, mas, desta vez, o árbitro validou o tento irregular.

Mas o Corinthians foi para os vestiários com a vantagem no placar. Aos 46 minutos, Rodriguinho acionou Romero pela direita, o paraguaio cruzou, Guilherme fez o corta-luz e o dono do início da jogada completou para o fundo das redes.

Na volta para a etapa complementar, o Flamengo reagiu ao gol sofrido. Aos 13 minutos, Diego cobrou escanteio pela esquerda, Walter defendeu e Guerrero aproveitou o rebote para marcar seu segundo tento na partida.

Após ficar com um jogador a mais em campo aos 31 minutos com a expulsão do corintiano Guilherme, o técnico Zé Ricardo decidiu ir para o tudo ou nada e colocou mais um atacante em campo: Willian Arão deu lugar a Leandro Damião. O time carioca pressionou, mas não conseguiu a virada.

