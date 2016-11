Flamengo empata com Coritiba e dá adeus ao título

O Flamengo sofreu um empate em 2 a 2 do Coritiba no fim do confronto, neste domingo (20) e está fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O resultado também afasta o Coritiba da zona de rebaixamento.

Na próxima e penúltima rodada da competição nacional, o Flamengo enfrenta o Santos em confronto direto pelas primeiras posições da tabela. A partida será no próximo domingo (27), às 17 horas (de Brasília). O Coritiba, por outro lado, recebe o Vitória na segunda-feira (28), às 20 horas (de Brasília), no estádio Couto Pereira.

Kleber marcou um belo gol aos 42 min do segundo tempo e conseguiu o empate do Coritiba em pleno Maracanã.

Já Márcio Araújo não estava bem e campo. O jogador assustou o time em duas oportunidades com dois atrasos perigosos ao goleiro Muralha.

Jogo

O Flamengo abriu o placar no primeiro minuto da partida. Diego tocou para Everton, que cruzou para a área. Gabriel pegou de primeira e mandou para o fundo das redes.

Após o baque do gol, o Coritiba se reergueu na partida e assustou o Flamengo. Apesar disso, Muralha fez jus ao seu nome e fechou o gol dos anfitriões. Aos 26 min do primeiro tempo, Veiga cruzou e Nery cabeceou com categoria no canto, e o goleiro rubro-negro fez uma bela defesa.

A pressão do Coritiba não durou muito, porque o Flamengo respondeu na mesma moeda. Aos 28 da etapa inicial do confronto, Éverton recebeu de Jorge e cruzou na medida para Diego, que chutou de chapa para alegria dos torcedores presentes no Marcanã.

O Coritiba não se entregou e conseguiu descontar antes do apito para o intervalo. Aos 42 min do primeiro tempo, Kazim chutou no travessão e, no rebote, Amaral mandou para o fundo das redes.

O atacante Gabriel não voltou para o segundo tempo do confronto porque sentiu uma lesão. Mancuello entrou no lugar, mas não fez uma partida brilhante e sobrou espaço para o Coritiba chegar com perigo.

Aos 30 da etapa complementar, Everton deu lugar a Fernandinho. A alteração do técnico Zé Ricardo não agradou a torcida do Flamengo e ao atacante, que saiu contrariado, mas, logo em seguida, cumprimentou o técnico.

Folhapress