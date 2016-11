Flamengo empata com Botafogo, e Palmeiras pode disparar na liderança

O Flamengo corre risco de ficar mais distante da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (5), o time rubro-negro parou na boa marcação do Botafogo e empatou por 0 a 0 no Estádio do Maracanã.

Com o resultado, o time alcançou os 63 pontos e diminuiu a vantagem para o Palmeiras, mas o líder da competição ainda entrará em campo nesta rodada e, se vencer o Internacional no Allianz Parque, chegará aos 70 pontos e abrirá sete de vantagem na ponta, faltando quatro rodadas para o final.

O Santos pode ultrapassar o Flamengo e chegar aos 64 pontos se vencer a Ponte Preta fora de casa neste domingo.

Desde o começo do primeiro tempo, o Flamengo tomou mais a iniciativa controlou o jogo com um bom toque de bola, mas nem sempre com objetividade. Criou poucas chances de gol e falhou nas finalizações, então Sidão só teve que fazer uma defesa difícil.

O Botafogo ficou recuado para esperar contra-ataques e conseguiu marcar bem, o que equilibrou o jogo, mas não encaixou boas jogadas na frente.

Esse cenário mudou na segunda etapa, quando o Botafogo teve chances de gol com Neilton, Pimpão e Camilo, mas nenhuma foi bem aproveitada.

Na próxima rodada o Flamengo vai enfrentar o América-MG fora de casa. Já o Botafogo enfrentará a Chapecoense longe de seus domínios. Os dois jogos serão na quarta-feira, mas o time alvinegro entrará em campo às 19h30 (de Brasília), enquanto o rubro-negro atuará às 21h45.

