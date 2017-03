Flamengo e Vasco treinam visando clássico de sábado

Em busca da melhor apresentação possível no “Clássico dos Milhões” do basquete, as equipes de Flamengo e Vasco fizeram seus primeiros treinos na noite de ontem (8), na Arena Amadeu Teixeira, onde duelarão às 13h de sábado (11), pela vigésima quinta rodada da NBB.

Pelo lado do líder da competição Flamengo, os holofotes ficam direcionados ao maior cestinha da história rubro-negra, o ala-armador Marcelinho que garantiu não estar preocupado com o calor de Manaus.

“A expectativa é de um jogão, palco novo e com grande rivalidade. Os dois times estarão brigando pela vitória. O Vasco quer ficar entre os 8 e o Flamengo busca se manter na liderança da competição. Vamos com tudo para este jogo, pois foram duas semanas de treino e estamos empolgados e animados pela vitória. A recepção foi muito boa e me falaram que o calor aqui é forte, mas até agora não, espero que no sábado não atrapalhe o espetáculo”, disse o selecionável Marcelinho.

Para o comandante rubro-negro José Neto, o duelo em Manaus será uma oportunidade de devolver o resultado negativo imposto pelo rival no primeiro turno. “Não gosto muito de justificativas, mas contra o Vasco jogamos desfalcado de quatro titulares. Agora eu terei força máxima à minha disposição. Com mais qualidade possível se aumenta as possibilidades de vitória em dia de clássico e jogos difíceis”, disse José Neto.

Vasco da Gama

A preocupação do técnico cruz-maltino Dedé Barbosa é o ala David Jackson, que com uma fisgada na coxa direita passou a ser dúvida. Separado dos demais, o atleta apenas alongou e trotou em quadra. Porém, comandante do time da Colina aposta no armador Nezinho e apoio da massa vascaína que reside na capital amazonense. A estrela do Vasco da Gama na NBB apenas participou de trabalhos técnicos e ofensivos com bola e sob coordenação de Barbosa.

“O clássico entre Vasco e Flamengo sempre gera uma expectativa muito grande. Sabemos do tamanho da torcida do Vasco aqui em Manaus e estamos esperando o apoio deles na partida de sábado. Tem tudo para ser um grande jogo com duas equipes qualificadas. No primeiro turno tivemos uma vitória sobre eles com um placar apertado, em uma partida equilibrada. Estamos fazendo o reconhecimento do ginásio e vamos trabalhar forte nestes próximos dias para que possamos fazer uma grande exibição”, disse Barbosa.

Apesar do reconhecido calor amazônico por parte dos atletas que vêm de fora do Amazonas, o ala Gaúcho não se sentiu intimidado pelas altas temperaturas. “Para muitos é a primeira vez em Manaus. Mas não assusta, tanto é que viemos alguns dias antes para sentir o clima atual da cidade e fazer uma boa preparação para o confronto”, disse Gaúcho.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO