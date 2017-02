Flamengo e Madureira disputam liderança do grupo B

Seis jogos na temporada e seis vitórias. Poucas vezes se viu um início tão bom de temporada no Flamengo como a de 2017. Mesmo com reservas o time vem conseguindo os triunfos, como no jogo da última quinta-feira (16) diante do América-MG pela Primeira Liga.

Neste domingo (19), contra o Madureira, em jogo que será realizado no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela quinta e última rodada da primeira fase da Taça Guanabara, há um clima de decisão, apesar de as duas equipes já estarem classificadas.

Isso porque vale a primeira posição do Grupo B e o direito de decidir em casa a semifinal do torneio. O Flamengo joga por um empate, já que tem dois pontos a mais que o Madureira. Por esse motivo, o treinador Zé Ricardo deve escalar força máxima para a partida.

Zé Ricardo, por sinal, não poderia estar mais animado com o seu time. A confiança é tanta que ele garante que o time tem “13 ou 14 titulares” e garante que isso é positivo pois estimula a competição entre os atletas.

Madureira

O time comandado por PC Gusmão, entretanto, promete criar dificuldades contra o Flamengo. E a meta é clara entre os jogadores: a liderança do grupo. Para isso, o lateral Juan dá a receita. “Temos que jogar com inteligência, vamos enfrentar uma grande equipe. As oportunidades que aparecerem temos que aproveitar”, diz.

FolhaPress